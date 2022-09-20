المبعوث الأممي الأسبق: الوضع الليبي تحوّل لصراع سياسي مدعوم من جهات خارجية

أكد المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا ” إيان مارتن ” على أنّ “الوضع في ليبيا تحوّل إلى صراع سياسي واصطفاف مسلّح مدعوم من جهات خارجية”.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أضاف فيها، أنه “تم إضعاف دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للمسار السياسي في ليبيا”،

لافتاً إلى “وجود عوائق تحول دون قدرة الليبيين على الخروج من أزمتهم”

كما أضاف مارتن أنّ “توقيت الانتخابات عام 2012 كان قرارًا ليبيا خالصا ولم يكن قرارًا متأثرًا بالمجتمع الدّولي بشكل كبير”.

ورأى مارتن أنه “بعد الانتخابات حدث تدخّل إقليمي أدّى إلى ظهور انقسامات عميقة في التشكيلات المسلّحة”.