إعادة عائلات إلى أراضيها في مسلاتة بعد تهجيرهم من خارجين عن القانون

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إعادة عائلات إلى أراضيها ومزارعها بمدينة مسلاتة، وذلك بعد تهجيرهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأشرفت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية على إعادة الأسر أمس الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن العمل المستمر لإرجاع باقي العائلات، والبالغ عددها 48 أسرة، بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

جرى ذلك بحضور فروع جهاز الشرطة الزراعية زليتن والخمس ومسلاتة، ومسؤولي الزراعة والغابات بالمدينة.