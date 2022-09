الشح: عقيلة يحاول الوصول لكرسي الرئاسة حتى يبدأ بالتلاعب بشكل رسمي

ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على أداء رئيس المحكمة العليا المستشار “عبد الله بورزيزة” اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، واصفًا ذلك بأنه يوم حزين لأنه قد دق مسمار في نعش آخر مؤسسة كان يتمنى الجميع أن تبقى مؤسسة بعيدة عن كل المهاترات السياسية والانقسام.

الشح قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “العيب فيمن ارتضى أن يضع نفسه في هذا الموضع وليس في عقيلة صالح، من عمل محللًا لتصرفات عقيلة صالح كخالد المشري؛ لأنه بالفعل هو كارثة الكوارث ولم يكن في المستوى الذي كان واجبًا عليه، لم أكن أتوقع أن يكونوا بهذا المستوى من القبول بإجراءات غير قانونية ولا تستند لصحيح القانون”.

ووصف هذا الإجراء بأنه غير قانوني، مضيفًا: “ما تسرب من محاولة لإجراء صفقة جديدة وهي أننا اتفقنا على ترحيل المواد الخلافية في شرط الترشح؛ لأننا نريد أن نجري انتخابات برلمانية تسبق الرئاسية، لذلك فإن البرلمان القادم سوف يتفق على النقاط كأنهم قبلوا بإجراء الانتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية، وهذا مجرد طعم لتغير فكرة إجراء هذه الانتخابات البرلمانية”.

وزعم أن عقيلة صالح يحاول الوصول لكرسي الرئاسة حتى يبدأ بالتلاعب بشكل رسمي ومعترف فيه دوليًا ويمكنه اتخاذ قرارات بصفته القائد الأعلى ويغير قواعد اللعبة، معتبرًا أن عقيلة خرج وحاول نفي ما يتم تداوله؛ لأنه بهذه المبادرة يقدم أعضاء البرلمان كقربان مقابل كرسيه. وفقًا لقوله.

أما بشأن زيارة عقيلة صالح المرتقبة لروسيا فاعتقد أن الروس لن يفيدوه، لأنهم اليوم في وضع ليس بإمكانهم مساعدة عقيلة في شيء في إطار ما يسعى له من وراء هذه الزيارات والتسويق لنفسه.

وتابع: “عقيلة شخص مسؤول عن انقسام كل المؤسسات في ليبيا وفشل هدفه في تحقيق حلمه بالحكم، واستعماله لبعض ضعاف النفوس ومن لا يمكن الوثوق بهم في المستقبل لن يحقق هدفه، نحن نريد المحافظة على القضاء لكن عندما يرتكب القضاة أمرًا غير قانوني هذا لا يمكن السكوت عليه، وإن أرادوا استعمال سلطاتهم الحالية لن يتمكنوا؛ لأنها مشكوك فيها ولن يسكت كل عاقل ومدني يريد أن يحافظ على الدولة”.

