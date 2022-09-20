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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا، وتسجل تراجع بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي وتشمل الخميس مناطق الشمال الشرقى مع تكاثر تدريجي للسحب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 36)مْ على الساحل ومابين (38-42) على الدواخل وتسجل انخفاض من يوم الغد ويكون ملحوظ يوم الخميس على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على اغلب المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ على (الخليج -وسهل بنغازي) ومابين (28-33) على بقية المناطق وتسجل انخفاض يوم الخميس على اغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43)مْ وتسجل انخفاض من مساء يوم الخميس على مناطق (الحمادة -غدامس -الجفرة).

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:07)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 التنبوات الجوية الموافق الغد طقس الحرارة الحرارة التنبوات احيانا قليلة السحب قلبلة اليوم الحرارة (م(ليوم) ظهور ظهور ظهور السماء صاة 24 29 24 24 زواره صبراته الزاوية 34 35 35 34 38 33 25 32 22 35 قلملة 25 25 27 الزنتان 39 39 38 26 41 44 20 اجدايا قليلة قلبلة السحب السماء السماء 24 26 30 السما 28 42 طبرق السماء السماء السماء صافية 25 24 25 25 25 38 السماء 36 جالو السماء صافة 25 39 25 تازربو الكفرة‏'‏

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