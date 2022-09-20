أفريكا أنتليجنس: توتال تأمل أن يتوسط “بن قدارة” لوزير النفط لزيادة حصتها في امتياز الواحة

كشف موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي ، عن استمرار محاولات شركة “توتال” الفرنسية في إقناع وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، زيادة حصتها في امتياز الواحة من خلال شراء نصف أسهم “هيس” وإعطاء الصفقة الضوء الأخضر..

كما أفاد الموقع بزيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” للمقر الرئيسي لشركة توتال بباريس أواخر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن جزءا من النقاش التي دارت بين “بن قدارة” وشركة توتال تطرق لمسألة الموافقة على شراء شركة “توتال” لنصف نسبة 8.16% التي تمتلكها “هيس” في امتياز الواحة.

وذكر الموقع أن الرئيس التنفيذي لتوتال “باتريك بويانيه” يأمل في أن يتوسط “بن قدارة” نيابة عنه لدى وزير النفط، وأن “توتال” كانت قد اشترت في عام 2018، (16.33%) من أسهم شركة “ماراثون أويل” في الواحة مقابل 450 مليون دولار، بينما أجلت حكومة الدبيبة عملية بيع الأسهم من أجل الحصول على مكافأة قدرها 150 مليون دولار ووعد باستثمار 650 مليون دولار لزيادة إنتاجية الحقول إلى 400 ألف برميل في اليوم. وفقا للموقع.