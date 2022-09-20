دخول أربع سفن إلى ميناء بنغازي محملة ببضائع متنوعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول أربع سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة ومختلفة بينها حبوب الشعير.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب (كوين جودي) وعلى متنها 29350 طن من حبوب الشعير.

وأشار الشهيبي إلى أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 161 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة (سينق) وعلى متنها عدد 71 حاوية محملة بسلع متنوعة وأيضا السفينة (لونا أف) وعلى متنها عدد 33 حاوية بضائع.