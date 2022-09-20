إعلام وكيل الداخلية يؤكد إصدار أمر قبض بحق مدير مصحة الهرم من النيابة العامة 

العنوان – بنغازي

أكد مكتب إعلام وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية إصدار أمر قبض بحق مُدير مصحة الهرم من النيابة العامة بسبب خرقه للقانون وفتح المصحة بعد إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر من قبل اللجنة المُشكلة من المُختصين والمُكلفة بتعليمات وكيل الوزارة فرج اقعيم.

وأوضح المكتب أن اللجنة اضطرت إلى زيارة مفاجئة للمصحة بعد رصد معلومات وأدلة مؤكدة بأنّ الأقسام التي تم تشميعها مُنذ أيام، تقوم المصحّة بتشغيلها في نوع من السرية ومحاولةً لخداع يد القانون والرقابة.

وأشار إلى أن المعلومات أكدت استخدام المصعد الكهربائي للنزول إلى الطابق الذي تم تشميعه حيث توجد أقسام التصوير المقطعي وجهاز الرنين المغناطيسي.

وأوضح أنه تم العثُور على أحد المرضى بصدد إجراء عملية في إحدى غُرف العمليات التي تم إقفالها وتم إلزام المصحّة بإرجاع كامل القيمة التي قام بدفعها المُواطنون، محذرًا العاملين بعدم الانجرار وراء أي أفعال تخالف القانون والتعليمات.

وأكد أنه تم إقفال المصحّة بالشمع الأحمر وجارى تنفيذ أمر القبض والإحضار الصادر من النيابة العامة للامتثال أمام القانون ولاستكمال التحقيق في التهم والمخالفات المُنسوبة له جرّاء الأخطاء الجسيمة المُكتشَفة التي تهدّد سلامة وأرواح المواطنين.

وحذرت اللجنة أن وزارة الداخلية ستضربُ بيدٍ من حديد وستستعمل كل ما يتيحه لها القانون ضد أي نشاط يتم إغلاقه ثم يفتتح أبوابه ويستأنف العمل دون التواصل مع اللجنة المُكلّفة والنيابة العامة.