الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة على معظم المناطق اليوم

الوطن| متابعات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنّ من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وإنها تسجل تراجعا بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي، فيما أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء أن موجة الحر ستشمل مناطق الشمال الشرقي الخميس المقبل، مع تكاثر تدريجي للسحب.

وقال المركز إنّه في مناطق رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية على الساحل، وبين 38 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا ويكون ملحوظا يوم الخميس على معظم المناطق.

وفي مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر غدا على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية على الخليج وسهل بنغازي، وبين 28 و33 درجة مئوية على بقية المناطق وتسجل انخفاضا الخميس على معظم المناطق.

وفي مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء يوم الخميس على مناطق الحمادة وغدامس والجفرة.