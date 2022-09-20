وزير العمل يبحثُ تعزيز التعاون في مجالي العمل والتأهيل مع المغرب والأردن

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، يونس سكوري، آليات تفعيل مذكرة تفاهم بين البلدين، في مجال العمل والتأهيل.

كما بحث العابد رفقة وزير العمل الأردني، نايف زكريا استيتية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير آليات تنظيم سوق العمل، والاستفادة من التطور التكنولوجي، لخلق وظائف في السوقين الليبي والأردني.

جاء ذلك على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 والمنعقد في القاهرة والذي شارك فيه وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و ممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، وذلك لمناقشة آخر تطورات سوق العمل في المنطقة العربية.