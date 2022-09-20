صالح يبحث الصعوبات التي تواجه بلدية القبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه عميد بلدية القبة وعدد من المسؤولين بالبلدية الصعوبات التي تواجه البلدية.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اللقاء تناول الصعوبات التي تواجهها بلدية القبة وسير العمل بعدد من المشاريع بالبلدية لتقديم الخدمات لمواطني البلدية.

وكرم الحاضرون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشهادة شكر تقديراً لمجهوداته لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها بلدية القبة.