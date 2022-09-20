«اللواء 444» يداهم أوكار عصابات في طرابلس وبني وليد وترهونة

ضبطت مفارز «اللواء 444 قتال» أسلحة وذخائر ومخدرات وخمور خلال مداهمات نفذتها في مدن طرابلس وبني وليد وترهونة.

واقتحمت دوريات اللواء وكرا لعصابة مسلحة تمتهن بيع المخدرات في طرابلس، وعثرت داخله على أسلحة وذخائر، كما ضبطت وكرا آخر لتصنيع الخمور، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وفي بني وليد، أوقف عناصر اللواء عصابة مسلحة تورطت في سرقة سيارة مواطن، كما اشتركت مع مديرية الأمن هناك في إخلاء مقار حكومية تستغلها جهات خاصة، كما ضبطوا في ترهونة أحد الأشخاص وهو يسرق معدات الآبار العميقة التابعة لشركة المياه، واسترجاع حفارة آبار من مجموعة مسلحة.

وتمكنت المفارز من ضبط شخص مسلح يطلق النار عشوائيا في منطقة العربان، وبحوزته بندقية «كلاشنكوف»، وأحيل إلى جهات الاختصاص.