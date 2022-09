أوغلو: تركيا حليف موثوق لليبيا والتعاون الاقتصادي يفتح آفاقًا جديدة ويثبت العلاقات السياسية والعسكرية

ليبيا – أكد مهند أوغلو الكاتب الصحفي التركي إن هناك اتفاق ما بين الدولتين التركية والليبية منذ محاولة ما أسماها “اجتياح طرابلس” لم تكن تهدف فقط لحماية الشرعية في طرابلس والحفاظ على الوضع السياسي من خلال القوات العسكرية الذي تقوم به تركيا نحو ليبيا، بل لمنافع اقتصادية متعددة.

أوغلو قال في تصريح لقناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن الدولة الليبية أنهكت من قبل هؤلاء الذين يلبسون ثياب العسكر ويحاولون نزع الشرعية، ما كان له ارتداده على الاقتصاد الداخلي والدولي. مشيرًا إلى أن ليبيا دولة مهمة وكبيره في تصدير موارد الطاقة بالتالي هذه العمليات العسكرية والحروب الداخلية جعلت الوضع الاقتصادي الداخلي يتأثر، وكان لا بد من أن يكون هناك حليف موثوق به كتركيا لتكون الدولة داعمة حتى في المجال الاقتصادي، خاصة أن المنافع المشتركة هي هدف الدول. بحسب قوله.

وتابع: “ليس عيبًا أن نقول: إن الوضع الاقتصادي في تركيا يمر بمرحلة صعبة جدًا، سواء لأسباب داخلية أو حتى دولية. التعاون مع ليبيا يكون سببًا في تخفيف هذا العبء الاقتصادي الذي طالما كان يؤرق الداخل التركي والحكومة التركية في محاولاتها لإيجاد طرق حقيقية للوصول لأمان اقتصادي من خلال الدولة الشقيقة ليبيا”.

وشدد في الختام على أن التعاون الاقتصادي يفتح آفاقًا جديدة ويثبت العلاقات السياسية والعسكرية ويزيد من غيظ خصوم الدولتين اللتين بدأتا شراكة استراتيجية.

