ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 29 ألف طن من حبوب الشعير

أخبار ليبيا 24

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري مجموعة من الحاويات المُحملة بالسلع والبضائع المتنوعة وحبوب الشعير.

إدارة الميناء نشرت بيانات حديثة أظهرت وصول سفينة نقل الحاويات “إتلانتك نورث” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 161 حاوية بضائع متنوعة، إضافة لدخول السفينة “سينق” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 71 حاوية محملة بالسلع المتنوعة، إلى جانب وصول السفينة “لونا أف” التابعة للخط الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 33 حاوية بضائع لصالح القطاع الخاص.

كما وصلت إلى الميناء سفينة نقل الحبوب “كوين جودي” التابعة للوكيل الملاحي شركة المضيق للتوكيلات الملاحية الملاحية وعلى متنها 29350 طن من حبوب الشعير.