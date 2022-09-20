الارصاد: درجات حرارة مرتفعة اليوم.. وأجواء خريفية وأمطار رعدية الجمعة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 20/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح الحرارة القصوى مابين (36-43) مْ وتكون اقل ارتفاع على بعض المناطق الساحلية وتسجل تراجع من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي و تشمل الخميس مناطق الشمال الشرقى.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي قد تكون رعدية احيانا.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون الاجواء خريفية نهاية الاسبوع خاصة يوم الجمعة والسبت على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب وفرصة لسقوط امطار يصحبها خلايا رعدية.

والله اعلـــــــــــــم