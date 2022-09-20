البكوش: عقيلة سجل ثلاثية «هاتريك» في ديربي القضاء

رأى مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، صلاح البكوش، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد سجل ثلاثية «هاتريك» في ديربي القضاء، بحسب وصفه.

وقال البكوش في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سجل عقيلة ثلاثية «هاتريك»، عين نائبا عاما جديدا، ورئيسا جديدا للمجلس الأعلى للقضاء، ورئيسا جديدا للمحكمة العليا”، وفقا لقوله.

وأضاف “كل ذلك ولا همسة معارضة من مجلس الدولة أو مجلس النواب، أو من الأوساط القانونية والقضائية، الآن عقيلة يضع نصب عينيه المجلس الرئاسي”، على حد تعبيره.