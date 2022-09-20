الحكومة الليبية تتابع سير عمل مشاريع الصيانة التي اطلقتها في سرت

أخبار ليبيا 24

اطلع وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية، نصر شرح البال، على سير العمل بالمشاريع التي أطلقته الحكومة بمدينة سرت.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، تشمل المشاريع مقر الحكومة بمجمع قاعات واقادوقو و فندق المدينة وفندق أفريقيا، حيثُ شارك شرح البال في الجولة التفقدية، مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي سرت عمر السوداني، وعددٌ من المهندسين والمسؤولين عن تنفيذ هذه المشاريع.

وجاءت هذه الجولةُ التفقدية لمتابعة أعمال الحكومة الليبية والمتمثلة في صيانة وتهيئة المرافق الإدارية والخدمية بمدينة سرت، بحسب نص بيان الحكومة الليبية عبر موقع فيسبوك.