بن صالح: كفاكم عبثاً.. البلاد على قرن ثور

طالب سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، بالتوقف عن «العبث»، مشيرا إلى أن البلاد على ما وصفه بـ«قرن ثور»، بحسب تعبيره.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هي البلاد على قرن ثور والجماعة مش مغيبين جهد في إصدار القرارات العشوائية، توة بالله ليبيا في هالوقت محتاجة لقرار إيفاد فيه 500 موفد؟”، وفقا لقوله.

وأضاف “يعني مش كفاية أعداد اللي قاعدين يقروا برا ويكلفوا الدولة مئات الملايين كل سنة؟ عندنا مؤهلات علمية من حملة الماجستير والدكتوراه مش لاقيين مكانات ليهم في الجامعات، يعني شبه بطالة في هذه الفئة، ثم يأتي السيد وزير التعليم ويزيد الطين بلّة”، على حد وصفه.

وتابع “يكفي قرارات عشوائية تلبية لمصالح فئات معينة من الناس، يكفي تلاعب بمصير هالبلد التعيس الذي فيه المسؤولين كأنهم ورثة يريد كل وريث أن يأخذ حقه كاملاً، اتجهوا لإصلاح التعليم في الداخل بدل إرسال الطلبة للدراسة في الخارج، لماذا الإيفاد يكون بهذا العدد الكبير؟ لماذا لا يقتصر على تخصصات وعلوم معينة لا تتوفر بالداخل؟ لماذا لا توضع معايير دقيقة وصارمة لاختيار الموفدين؟، كفاكم عبثاً، لقد طفح الكيل”.