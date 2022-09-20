مكافحة الأمراض: لا وفيات بكورونا خلال أسبوع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفيات بسبب كورونا خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2022.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي أن عدد العينات التي جرى فحصها خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر بلغ 610 عينة مقارنة بـ 775 عينة جرى فحصها في الأسبوع السابق كما بلغ عدد الحالات المؤكدة 34 حالة بنسبة إصابة بلغت 6% مقارنة بـ 38 حالة مؤكدة الأسبوع السابق بنسبة إيجابية بلغت 5%.

وأشار المركز إلى أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا 2,304,405 شخص مطعم كما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 1,228,692 شخص مطعم