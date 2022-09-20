التدفقات غير المشروعة تكبد ليبيا 1.2 مليار دولار سنويا

كشفت تقديرات أميركية أن خسائر ليبيا السنوية من التدفقات المالية غير المشروعة تناهز 1.2 مليار دولار، في حين تجري 10% من التحويلات خارج سيطرة البنك المركزي بوسائل غير قانونية من خلال عمليات غسل أموال وإصدار فواتير مزورة لعمليات التجارة الخارجية.

وقال مركز «أوراسيا ريفيو» للدراسات والبحوث، ومقره ولاية أوريغون الأميركية، إنه بعد وقف إطلاق النار في ليبيا خلال 2020، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قدرت فيه خسائر الصراع المتوقعة بحلول العام 2025 بنحو تريليون دولار، محملة الغرب مسؤولية هذا الصراع، موضحة أن الخسائر المادية ناتجة عن التدخلات العسكرية الأميركية وحلفاء واشنطن في «ناتو».

لكن المركز الأميركي أكد تورط روسيا كداعم رئيسي لتصاعد الحرب والصراع في ليبيا من خلال التدخل العسكري بما فيه المرتزقة لتحقيق أهداف استراتيجية في المنطقة، والعلاقات بين روسيا وليبيا تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وشرح المركز أنه في مؤتمر «بوتسدام» (ألمانيا 1945) حاول جوزيف ستالين الاتفاق على انتداب روسي على محافظة طرابلس. وبعدها بعد انقلابه العام 1969، دعمت موسكو معمر القذافي بمساعدة عسكرية كبيرة.

واستطلع المركز الأميركي في ظل الحصار على منابع التمويل أساليب الحصول عليه، مستندا إلى ما كشفه معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في الدراسة المعنونة بـ«التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في دولة ليبيا»، والتي قدرت متوسط الخسارة السنوية بـ1.2 مليار دولار. ويمثلها مافيا تهريب المهاجرين والتي تدر حوالي 236 مليون دولار. وتدر هذه الأنشطة عائدات سنوية تقدر بـ450 مليون إلى 765 مليون دولار، منها 89 مليون إلى 236 مليون دولار في ليبيا وحدها.

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تحويلات خارج سيطرة «المركزي»

وتجرى التحويلات خارج سيطرة البنك المركزي بنسبة 10% بوسائل غير مشروعة من خلال عمليات غسل أموال وإصدار فواتير مزورة لعمليات التجارة الخارجية. وهذا يجعل من الصعب على الحكومة مراقبة التحويلات المالية للعمال المهاجرين.

وكشف مركز «أوراسيا ريفيو» عن حوالي 30 مليون دولار ناتجة من تهريب الأسلحة مع الجماعات المسلحة الليبية المتورطة في التهريب وتتكون بشكل رئيسي من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع قلة السيطرة الفعالة على الأراضي الصحراوية الشاسعة في ليبيا، ما أسهم في خلق ملاذ لتهريب الأسلحة، فيما تراوحت قيمة تجارة السلاح الليبية في فترة ما بعد نظام معمر القذافي بين 15 و30 مليون دولار سنويا.

تهريب النفط ودخل الميليشيات

كما يشكل تهريب النفط 20% من دخل الميليشيات. وكميات تقدر بما بين 750 مليون دولار ومليار دولار من النفط الليبي يجرى تهريبها إلى مالطا كل عام. ففي العام 2017، اكتشفت الشرطة الإيطالية مجموعة كانت تهرب الوقود بالتعاون مع شبكة مافيا إيطالية، وجرى بيع ما لا يقل عن 30 مليون يورو من الوقود في محطات الوقود الأوروبية.

ولفت المصدر الأميركي إلى تحويلات تنظيم «داعش» في ليبيا وهو ما اعتبره الأخطر لأنها تتمثل بمصادر تمويل الإرهاب، بتمكين التنظيم الحصول على إيرادات شهرية بقيمة عشرة ملايين دولار.

ويرى المعهد أن السلام في ليبيا سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة تصل إلى 162 مليار دولار، وفقا لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بعنوان «السلام في ليبيا: فوائد لدول الجوار والعالم». وتؤكد الدراسة «أهمية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص العمل داخل ليبيا».