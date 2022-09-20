خلال لقائه هويدي..حومة: البحث الجنائي أقوى الأجهزة الأمنية العاملة في البلاد 

العنوان – بنغازي

قال وزير الدفاع بالحكومة الليبية إحميد حومة إن الإدارة العامة للبحث الجنائي أقوى الأجهزة الأمنية العاملة في البلاد.

وأثنى حومة خلال زيارته مقر الإدارة الرئيسي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي على مجهودات منتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي على وقوفهم يدا بيد بجانب القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

وأشاد خلال لقائه اللواء صلاح هويدي، بمنتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي في تأمينهم لجميع المدن التي حررتها القوات المسلحة العربية الليبية.

ووجه وزير الدفاع الشكر لمنتسبي الإدارة على مجهوداتهم الجبارة الحالية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة سواء بمدينة بنغازي أو كل المدن التي تنتشر فيها فروع للإدارة العامة.

وأثنى حومة على مجهودات مدير الإدارة وكافة منتسبيها على تمكنهم من إنشاء وتجهيز مبنى أمني نموذجي معاصر وإدخال التكنولوجيا في مكافحة الجريمة عبر ما يحتويه المبنى من غرف لكاميرات المراقبة المنتشرة في المدينة وغرف التحكم في البوابات الإلكترونية العملاقة التي تديرها الإدارة والمنتشرة أيضا على أغلب مداخل ومخارج مدينة بنغازي.

وخلال جولته بجميع مرافق بمني الإدارة العامة للبحث الجنائي أثني السيد وزير الدفاع أيضا على مجهودات تجهيز قوة قادرة على تأمين أي مدينة ليبية والتصدي لأي خرق أمنى داخل البلاد مبديا استعداده لدعم الإدارة سواء بالدعم المالي المتمثل في الإمكانيات المطلوبة للعمل الامني او معنويا.