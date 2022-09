ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأحد وفدًا من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات، يضم نشطاء وحقوقيات وعددًا من ممثلات منظمات المجتمع المعنية بالمرأة، لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن تقدمه “القياديات الليبيات” للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات إجراءات التي اتخذتها المفوضية من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب.

بدورهن، أبدت ممثلات الوفد دعمهن الكامل للعملية الانتخابية، مؤكدات استعدادهن للتعاون مع المفوضية من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة.

وقدم الوفد خلال اللقاء وسام سفير التميز الوطني إلى السايح عرفانًا وتقديرًا لدور المفوضية الداعم والمساند للمرأة، من أجل تمكينها من ممارسة حقها الانتخابي، والقضاء على الممارسات التي قد تعيق مشاركتها في الحياة السياسية.

Shares

The post السايح يستعرض الإجراءات التي اتخذتها المفوضية من أجل تمكين الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية