العبيدي: تهميش برقة يتعلّق باختياراتها.. و”كلمة توجع في ناس واجدة”

الوطن| رصد

تساءل الكاتب والباحث السياسي جبريل العبيدي، عن سبب عدم الصراخ على نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية، بشأن الظلم الواقع على أهل برقة والمتعلق بعدد أبنائها الموفدين للدراسة في الخارج.

وقال العبيدي عبر صفحته على فيسبوك: “أليس نائب الدبيبة من برقة؟ فلماذا لا تصرخون عليه بشأن الظلم في عدد الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج وأين هو من هذا أليس هو ممثل برقة؟”

وأكد العبيدي أن التهميش الذي تتعرض له برقة يتعلق باختياراتها السياسية مضيفاً: “لكن الحقيقة أن خيارات برقة هي السبب … كلمة توجع في ناس واجدة”