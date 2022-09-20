مركز الأرصاد الجوية يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن تشهد أغلب مناطق ليبيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، وذلك وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

المركز نشر بيانات حديثة حول الوضع السائد والمتوقع اليوم وخلال اليومين القادمين، أوضح فيها أن تسجل درجات الحرارة ما بين 36 إلى 43 درجة مئوية، وأن تكون أقل ارتفاعًا على بعض المناطق الساحلية وتسجل تراجعًا من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، وتشمل يوم الخميس مناطق الشمال الشرقي.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى إمكانية تكتثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي، متوقعًا أن تكون سحبًا رعدية.

كما توقع المركز أن تكون الأجواء خريفية نهاية الأسبوع، خصوصًا يومي السبت والجمعة على مناطق شمال ليبيا، مع تكاثر للسحب وفرصة لسقوط الأمطار مصحوبةً بخلايا رعدية.