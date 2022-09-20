البيوضي: يجب الضغط على ديوان المحاسبة لإصدار تقرير 2021

أكد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، أنه “يجب أن يتوجه ضغط الرأي العام باتجاه ديوان المحاسبة لإصدار تقريره عن العام 2021 الذي لم يرى النور”.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن هذا التقرير سوف “يكشف لنا أين ذهبت الأموال وما الذي تحقق من قبل حكومة الدبيبة”.

وتابع؛ “حيث من المفترض أننا ننتظر تقرير عام 2022 حيث تقترب السنة المالية من نهايتها، وهناك تقرير لعام سابق لم يصدر بعد، إن إصدار التقرير يمثل أهمية قصوى في مسألة الشفافية والإفصاح وتطوير الرقابة العامة على موارد الدولة وصرف المال العام”.

وأردف أن “القوى السياسية والمدنية والمجتمعية وقادة الرأي العام وفي مقدمتهم الإعلام مطالبون بممارسة أقصى درجات الضغط”.

ولفت البيوضي، إلى أن “تخبط المؤسسات وقرارتها فهو عنوان النهايات لكل المراحل ما بعد فبراير، لذا فإن التغيير قادم ولا سبيل سلمي له إلا الإنتخابات”.

وختم موضحًا أنه “آن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022”.