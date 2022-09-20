الأمين العام للأمم التحدة يؤكد اهتمامه الكبير بالملف الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على اهتمامه الكبير بالملف الليبي ودعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي وغوتيريش بحثا خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وهنأ المنفي الأمين العام للأمم المتحدة على اختياره “عبدالله باثيلي”، ممثلاً خاصاً للأمين العام في ليبيا، مبدياً استعداده للتعاون الكامل معه لتحريك العملية السياسية، خصوصاً إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكداً أن المجلس الرئاسي ما زال مستعداً للتدخل متى ما تطلب الأمر ذلك.

وفي سياق منفصل افتتح رئيس المجلس الرئاسي، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال كلمة الافتتاح، على ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.

كما شارك رئيس المجلس الرئاسي، الاثنين، بنيويورك في أعمال قمتي التعليم والتنمية المستدامة.