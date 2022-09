ليبيا – قال المحلل السياسي عصام الزبير إن مجلس الدولة تقاعس عن إثبات وجوده مع مجلس النواب للتوافق نحو إنهاء المراحل الانتقالية.

الزبير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف :” كلا قد تجاوز ما تم انتخابه،فمجلس النواب كان الانتخاب لمدة عام لإقرار قاعدة انتخابية،ومجلس الدولة رأ التغيير من المؤتمر الوطني إلى المجلس الأعلى بقاء له في المشهد فتقاعس عن إثبات وجوده مع مجلس النواب للتوافق نحو إنهاء المراحل الانتقالية”.

وأشار إلى أن الحكومات مرت من أجل الانتخابات للتوسع في تحقيق أهداف وأجندات ومصالح “فلك الله يا ليبيا”.

Shares

The post الزبير: مجلس الدولة تقاعس عن إثبات وجوده مع مجلس النواب للتوافق نحو إنهاء المراحل الانتقالية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية