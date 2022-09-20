لنقي: المبادرات الكثيرة في ليبيا “ذر للرماد بالعيون”

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، إنّ المبادرات المحلية والدولية في ليبيا “هي ذر الرماد في العيون”، واصفًا الهدف منها محليا بأنه “البحث عن النفوذ و السلطة” ودوليا “البحث عن المصالح الاقتصادية و مناطق نفوذ استراتيجية في شمال إفريقيا وبوابة تجارية و أمنية لوسط إفريقيا” وسط تعبيره.

وأضاف لنقي، في تغريدة على تويتر، أنّه “لا يمكن التأكد من صحة مبادرة عقيلة حول تغيير أعضاء المجلس الرئاسي ما لم يصدر بيان رسمي حولها”، متابعًا: “لا يجب أن نعول على تسريبات إعلامية لبناء رأي معتبر . المهم الآن الحرب لن تقوم مرة أخرى”.

وحول الانتخابات الرئاسية و التشريعية قال لنقي إنّ إجراءها متزامنة “شرط أساسي للخروج من المراحل الانتقالية”، وقال: “حتى تكون الانتخابات ناجحة و شفافة و نزيهة تحتاج إلى وجود حكومة واحدة قوية تبسط نفوذها على كامل تراب الوطن مع وجود مؤسسة أمنية و عسكرية موحدة.”

واختتم لنقي تصريحاته بالقول: “الرأي عندي إذا استمر الانسداد السياسي فإن الحل يصبح في العودة الي دستور الاستقلال لسنة 1951 و عودة الملكية الدستورية.”