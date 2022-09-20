شابٌ من مدينة القبة يروي لأخبار ليبيا 24 قصة إلتحاقه بالجيش لتحرير بلاده من قبضة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 _ خاص

ما باليد حيلة، داهم داعش حدودنا، قطّع الرؤوس وفجر المنازل وفخخ السيارات، كان لابُد لي من الالتحاق بالجيش والدافع عن بلادي.

بتلك الكلمات افتتح بطل قصتنا اليوم حديثه مجيبًا عن سؤالنا : متى التحقت بالجيش، ولماذا؟

– العسكري أشرف فتح الله إبراهيم، مواليد 1990 من مدينة القبة، وهو متطوع في الجيش منذ عام 2013.

يروي لوكالة أخبار ليبيا 24 بداية انضمامه لصفوف الجيش الوطني، وتفاصيل حربهم الأولى ضد عناصر داعش، التي قابلوها بصدور عارية، وأسلحة ومعدات شخصية.

قائلاً : البداية كانت عندما تصدينا لجهوم رتل من الجماعات المسلحة القادمة من بنغازي، لاستراحة النوّار، بُغية الدخول لمدينة القبة، وبالفعل تمكنا من صد الهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، ومن هنا بدأت القتال في صفوف الجيش الليبي ضد عناصر تنظيم داعش، وكان أول محور التحقت به هو محور عين مارة.

يتحدث أشرف عن بداية نشوب الحرب بين الطرفين، قائلاً إنه بدأ ورفاقه القتال في أولى معارك محور عين مارة بعدد قليل من المتطوعين، وبإمكانات بسيطة، لكن ذلك لم يمنعهم من ردع تلك العناصر الإرهابية، وبعد ساعات متواصلة من الكرّ والفر، تمكن ورفاقهُ من اغتنام أسلحتهم وسياراتهم، بل وخرجوا من تلك الحرب دون سقوط قتيل واحد من الجيش، عدا عن إصابة أعداد قليلة بجروح.

وبعد أن أُعلنت الحرب وأُشعل فتيلها في أرجاء المنطقة، بدأت التحشيدات العسكرية تباعًا في كافة المحاور والمناطق؛ لردع هجوم عناصر داعش والقضاء عليهم.

أما عن تفاصيل إصابته، يتحدث أشرف لوكالتنا : لقد أُصبت في 24 يونيو 2018، عندما كُنا نحارب في محور المدينة القديمة، ويواصل.. لقد تمّ نقلي للعلاج في دولة مصر، في البداية تمّ إرسالي للعلاج على نفقة الدولة، ولكن عندما حان وقت الدفع أنا من قمت بدفع كافة تكاليف علاجي التي دامت أشهر طويلة.

إلى أن قام مندوب من السفارة الليبية في مصر، “محمود بُوعليّة”بنقلنا إلى القاهرة لاستكمال باقي العلاج، وإعطائي أنا ومجموعة من الجرحى منحة.

ويختتمُ أشرف حديثه قائلاً : اليوم.. وبعد أن شنت الحرب أوزارها، ومرت سنوات طويلة على تلك الحرب الضروس، التي راح ضحيتُها شباب لم يلقوا بالاً إلا للخلاص من داعش، وتحرير البلاد، ولم يدخروا جهدًا ولا حتى مالاً.. يؤسفني القول بأن ما حلُمنا به لم يتحقق بعد، وأن كل ما قدمناه راح هباءً منثورا، داعيًا كافة المسؤلين للالفتات لشريحة الجرحى وتقديم الدعم اللازم لهم؛ نظير ما قدموه.