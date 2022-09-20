الدرقاش: «حفتر» يريد أن يتخذ له عرشاً في ليبيا من جماجم أهلها

زعم مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يريد أن يتخذ له عرشاً في ليبيا من جماجم أهلها، وفقا لتعبيره.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حفتر يعيد في غات ما ردده في الكفرة. الحل السياسي وهم وسراب ولا يمكن لأزمة ليبيا أن تنتهي سوى بالبندقية”، بحسب وصفه.

وأضاف “المشكلة أنه جرب من قبل وكلاها على طبالته ومع ذلك لازال يريد التجربة مرة أخرى. وفي سبيل ذلك لا يهم كم من الدماء ستسيل المهم أن يتخذ له في ليبيا عرشاً ولو من جماجم أهلها”، على حد زعمه.

وكان المشير حفتر، قد شدد أمس على ضرورة طي المرحلة القاسية للم الشمل وتحقيق المصالحة، في ليبيا، مطالبا الشعب بتحمل مسؤولية التغيير لأنه سيد السلطات ومصدرها وهو صانع الحاضر والمستقبل.

وأضاف في كلمته بمدينة غات:” علينا توحيد صفوفنا وتعزيز الثقة في أنفسنا لإزاحة كافة العقبات أمام تقدمنا جيشا وشعبا وبيد واحدة، ومن حق الليبيين التمتع بخيرات بلادهم دون تمييز والبدء في البناء والتقدم بتكاتف الجهود”.

وتابع “بلادنا تتعرض لمخاطر وتهديدات وننبه الشعب بكل مكوناته ونحثه على الاستعداد لحسم الأمور إلى صالحه، وفي هذه الأوقات الحرجة همنا هو الوطن والبحث عن مخرج يقودنا لبر الأمان قبل فوات الأوان، ونشكر أهالي الجنوب على حفاوة الاستقبال ويعبر عن احترامه لمدينة غات العريقة”.