وزير الاقتصاد يبحث الاستعدادات لإطلاق البوابة الإلكترونية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الإعدادات الجارية لإطلاق البوابة الإلكترونية والتي تهدف إلى تبادل عدد من المستندات والإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير وبما يمكن الوزارة من المتابعة المستمرة لحركة التجارة الخارجية وتكوين قاعدة بيانات لها.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر وزارة الاقتصاد جمع الوزير مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التجارة الرقمية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

كما بحث وزير الاقتصاد الاستعدادات الجارية لتشغيل منصة تسجيل المتاجر الإلكترونية والتي تهدف إلى تنظيم عمل المتاجر الإلكترونية وتسجيلها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بشبكة ليبيا للتجارة.

وتناول الاجتماع استعراض الترتيبات الجارية لعقد اتفاقات العمل المشتركة مع الجهات ذات العلاقة كمصلحة الموانئ والنقل البحري بخصوص البدء في تبادل إشعارات وصول السفن للموانئ الليبية، وكذلك مركز تنمية الصادرات بخصوص توطين المعرض الإلكتروني للمصدرين، وأيضا شركة معاملات للخدمات المالية في أطار التكامل والتعاون لتنظيم عمل المتاجر الإلكترونية.

كنا تابع الوزير الترتيبات الجارية للإعلان عن البرنامج التدريبي التخصصي في مجال التجارة للربع الرابع من سنة 2022 تحت إشراف شبكة ليبيا للتجارة والذي يستهدف تقديم مجموعة الدورات وورش العمل في مجال تيسير التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في مجال التجارة والذي يستهدف العاملين بالجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة من منتسبي غرف التجارة وشركات التوكيلات الملاحية والموانئ والعاملين في المصارف التجارية ومراكز الرقابة الفنية.