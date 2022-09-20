مراقبة تعليم زليتن تتسلم مدرستين بعد تطويرهما

تسلمت مراقبة وزارة التربية والتعليم زليتن مدرستين بعد تنفيذ أعمال صيانة وتطوير بهما.

وسلم جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للمراقبة، مدرسة شهداء كعام، (الجمعة المركزي)، المكونة من 16 فصلا، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما انتهى الجهاز من تطوير مدرسة سلمان الفارسي المكونة من عشرة فصول دراسية، ويمكنها استيعاب 700 طالب خلال فترتين صباحية ومسائية،

مدرسة سلمان الفارسي في زليتن بعد التطوير.

مدرسة سلمان الفارسي في زليتن بعد التطوير.

مدرسة سلمان الفارسي في زليتن بعد التطوير.