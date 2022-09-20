المنقوش: الحكومة لديها خطط من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والاستعداد للانتخابات 

العنوان

أعلنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن حكومة الوحدة الوطنية لديها خطط استراتيجية وشاملة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، والاستعداد لإجراء الانتخابات الوطنية بمدة زمنية محددة.

وعبرت المنقوش خلال لقائها وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت تمنياتها ببذل المزيد من الجهود الدبلوماسية اللازمة وتطلعها للعمل الجاد والتنسيق والتشاور المشترك لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وجددت وزيرة الخارجية تأكيدها بأن ليبيا بلد عبور للمهاجرين وليست الوجهة النهائية لهم، مشددة على ضرورة استمرار الدعم والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي خاصة في هذا المجال.

وأكدت المنقوش رفضها لأي إجراءات وعمليات من شأنها أن تؤدي لزعزعة الاستقرار في العاصمة طرابلس.

ومن جانبها جددت الوزيرة النرويجية التزام بلادها الكامل لدعم جهود السلام والاستقرار في ومواصلة العمل معاً في عديد المجالات والقضايا التي تهم البلدين الصديقين.

وناقش اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث التحديات الراهنة وآخر التطورات السياسية في ⁧ليبيا.