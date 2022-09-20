الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الايام القادمة 

طرابلس 20 سبتمبر 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الأيام القادمة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

الملخص العام

درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا، وتسجل تراجع بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي و تشمل الخميس مناطق الشمال الشرقى مع تكاثر تدريجي للسحب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 36)مْ على الساحل ومابين (38-42) على الدواخل وتسجل انخفاض من يوم الغد ويكون ملحوظ يوم الخميس على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على أغلب المناطق والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ على (الخليج -وسهل بنغازي) ومابين (28-33) على بقية المناطق وتسجل انخفاض يوم الخميس على أغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43)مْ وتسجل انخفاض من مساء يوم الخميس على مناطق (الحمادة -غدامس -الجفرة).

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء: صافية والرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد. (وال _ طرابلس)

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