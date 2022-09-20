انقلاب قارب هجرة غير شرعية يقل 70 شخصًا قبالة صبراتة

الوطن|رصد

أكد الحساب التابع لمتطوعين “هاتف الإنذار” على توتير، وجود 70 شخصًا معرضين للخطر على متن قارب غير شرعيّ بالقرب من السواحل الليبية.

وقال الحساب في تغريدته إنّه تلقى تنبيهًا من أحد أقارب شخص على متن القارب يشير إلى مغادرة القارب مدينة صبراتة ليلة البارحة، وبحسب ما ورد فقد انقلب القارب هذا الصباح.

وأكد الحساب أنّه لا يمكن الوصول مباشرة إلى القارب المنكوب ولا إلى خفر السواحل الليبي، مناشدًا بالمبادرة بتنظيم “عملية إنقاذ عاجلة”.

يُشار إلى أنّ حساب «Alarm Phone»، أو “هاتف الإنذار” هو حساب قائم منذ عام 2014 من قبل متطوعين من أوروبا وتونس والمغرب، ويلتزم بإنقاذ اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.