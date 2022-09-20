العرفي: تغيير الدبيبة لرئيس السجل العقاري هدفه نهب الدولة الليبية

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن تغيير رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة لرئيس السجل العقاري هدفه نهب ممتلكات الدولة الليبية من أراض وعقارات.

واضاف العرفي في تصريحات صحفية، أن بداية استيلاء الدبيبة على ممتلكات الدولة كانت بإهدائه الإمارات وقطر وتركيا وأمريكا قطع أراض، مساحة كل منها 4 هكتارات وهذه تعتبر قواعد داخل ليبيا وليست سفارات لدول أجنبية.

وتابع العرفي: “أكدنا أن السجل العقاري سيظل مقفلا بموجب القانون 102 الصادر عن المجلس الانتقالي، وعلى كل من يتجرأ على فتح السجل العقاري والعبث به يتحمل المسؤولية حيال ذلك”.

وواصل: “أكدنا في جلسة البرلمان السابقة أن قرار الدبيبة بفتح السجل العقاري مرفوض ولن يطبق وتم تعميم ذلك على كل الجهات بأن لا يتم التعامل معه”.