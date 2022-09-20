الحكومة الليبية تبحث سير عمل المجلس التسييري لبلدية البيضان

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي فرج القطراني، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري انتلات البيضان سالم محمد بلح، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة لأهالي البلدية.

كما ناقش المجتمعون بحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، والمستشار الإداري بوزارة الحكم المحلي الهاشمي محمد جاب الله، كافة المشاكل والمُختنقات التي تواجه المجلس البلدي وتعيقُ عمله، وبحث كيفية حلّها، بما يضمن سير العمل بالشكل المطلوب وتقديم الخدمات لكافة المواطنين.

وفي سياق منفصل، اطلع وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية، نصر شرح البال، في وقت سابق على سير العمل بالمشاريع التي أطلقته الحكومة بمدينة سرت.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، تشمل المشاريع مقر الحكومة بمجمع قاعات واقادوقو و فندق المدينة وفندق أفريقيا، حيثُ شارك شرح البال في الجولة التفقدية، مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي سرت عمر السوداني، وعددٌ من المهندسين والمسؤولين عن تنفيذ هذه المشاريع.