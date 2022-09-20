وزير الأشغال بحكومة باشاغا يتابع المشاريع الجاري تنفيذها في سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

زار نصر شرح البال محمد وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا عدداً من المشاريع التي تشرف عليها وتعكف على صيانتها الحكومة الليبية بمدينة سرت والتي تضم (مقر الحكومة بمجمع قاعات واقادوقو، فندق المدينة، فندق إفريقيا).

ورافق الوزير والوفد المرافق له مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي سرت عمر السوداني وعددٌ من المهندسين والمسؤولين عن تنفيذ هذه المشاريع.

وتأتي زيارة الوزير في إطار متابعة أعمال الحكومة الليبية لصيانة وتهيئة المرافق الإدارية والخدمية بمدينة سرت.