مصر والولايات المتحدة يؤكدان على ضرورة دعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

إلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الأقليمية والدولية ذات الإهتمام المتبادل.

وبحسب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية، فأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي لنظيره المصري سامح شكري، خلال لقائهما في نيويورك، ضرورة دعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا.