الحويج يتابع خطوات إطلاق المنظومة الإلكترونية لشبكة ليبيا للتجارة

أخبار ليبيا 24

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات المنصات والمنظومات الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة.

الوزارة أوضحت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن البوابة الإلكترونية تهدف إلى تبادل عدد من المستندات والإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، بما يمكّن الوزارة من متابعة حركة التجارة الخارجية وتكوين قاعدة بيانات لها.

كما الحويج ناقش مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التجارة الرقمية، خطوات تشغيل منصة تسجيل المتاجر الإلكترونية والتي تهدف الى تنظيم عمل المتاجر الإلكترونية وتسجيلها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بشبكة ليبيا للتجارة.

كما اطلع المجتمعون على الترتيبات الجارية لعقد اتفاقات العمل المشتركة مع عدد من الجهات كمصلحة الموانئ والنقل البحري للبدء في تبادل إشعارات وصول السفن للموانئ الليبية، ومركز تنمية الصادرات للبدء في توطين المعرض الإلكتروني للمصدرين، إضافة لشركة معاملات للخدمات المالية وذلك في إطار التكامل والتعاون لتنظيم عمل المتاجر الإلكترونية.

من جهة أخرى.. اطلع الحويج على الترتيبات الجارية للإعلان عن البرنامج التدريبي التخصصي في مجال التجارة للربع الرابع من العام الجاري، وذلك تحت إشراف شبكة ليبيا للتجارة، والذي يهدفُ إلى تقديم مجموعة من الدورات وورش العمل في مجال تيسير التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في مجال التجارة بهدف تدريب العاملين والمنتسبين إلى غرف التجارة وشركات التوكيلات الملاحية والموانئ والعاملين في المصارف التجارية ومراكز الرقابة الفنية.