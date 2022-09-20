حامية بني وليد: استلمنا معسكر تاقرفت بناء على تعليمات «الحداد»

تسلمت حامية بني وليد تستلم معسكر تاقرفت من الشرطة العسكرية بتوجيهات من رئيس أركان حكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحداد.

وقال بيان صادر عن الحامية: “جاء ذلك بناءً على تعليمات رئيس الأركان، محمد الحداد، بشأن متابعة أوضاع العقارات والأملاك العائدة للجيش الليبي، والتي تم استغلالها في فترة سابقة من بعض الخارجين عن القانون، واتمام إجراءات استلامها من الجهات الضبطية، وتنفيذا لتوجيهات آمر الحامية، أمحمد الزروق، بشأن المباشرة في استلام كافة المواقع والمقار التي تعود ملكيتها للجيش الليبي بمدينة بني وليد وضواحيها”، وفقا للبيان.

وأضاف البيان “استلم مساعد آمر الحامية، ميلاد فرج ميلاد، موقع معسكر تاقرفت من سرية الشرطة العسكرية بني وليد بناء على تعليمات النيابة العسكرية الجزئية بالمدينة، وأثنى آمر حامية بني وليد العسكرية على الجهود الكبيرة التي يبذلها المدعي العسكري العام، والنيابة العسكرية الجزئية، وسرية الشرطة العسكرية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات الأمنية والضبطية بالمدينة، من أجل إخلاء كافة العقارات العائدة للجيش الليبي، وتسليمها للوحدة المختصة لإدارة شؤونها، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعلاء سيادة القانون، وملاحقة مرتكبي التعديات وإزالة آثارها”، بحسب وصفه.

وتابع الزروق “حامية بني وليد العسكرية ستواصل خلال الأيام القريبة القادمة، استلام كافة المواقع التابعة للحامية، ومن بينها معسكر المردوم سابقا، ومركز التجيش سابقا، ومقر القاطع الحدودي سابقا”، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في اقامة بنية تحتية متميزة، ترفع من كفاءة وجاهزية منتسبي الحامية من خلال جملة من المشاريع الإنشائية، إضافة إلى الخطط والبرامج التعبوية والفنية، وفقا لتعبيره.