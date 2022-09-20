ليبيا الان

خلال لقائه غوتيريش..المنفي يعلن استعداده التعاون مع باثيلي لتحريك العملية السياسية 

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – نيويورك 

أبدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، استعداده للتعاون الكامل مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي لتحريك العملية السياسية، خصوصاً إنجاز القاعدة الدستورية. 

وأكد المنفي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، أن المجلس الرئاسي ما زال مستعداً للتدخل متى ما تطلب الأمر ذلك. 

وشدد غوتيريش على اهتمامه الكبير بالملف الليبي ودعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي. 

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الأمين العام للأمم المتحدة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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