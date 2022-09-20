الانسداد السياسي على طاولة المشري وأحزاب منها إخوانية

الوطن|متابعة

عقد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لقاء مع عدد من ممثّلي أحزاب سياسية ليبية، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وحضر اللقاء كل من “خالد المريمي” عن حزب تحالف القوى الوطنية، و”عماد البناني” عن حزب العدالة والبناء، “عبدالله الرفادي” عن حزب الجبهة الوطنية، و”جمعة القماطي” عن حزب التغيير، و”أشرف محمد بلقا” عن تجمع تكنوقراط ليبيا، و”عبدالرؤوف بيت المال” عن حزب ليبيا النماء.