الأعلى للدولة: النواب المرشحين لشغل المناصب السيادية غير مستوفين للشروط

قال المتحدث باسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر، إن قائمة مجلس النواب التي وردت للمجلس الأعلى للدولة بالمرشحين للمناصب السيادية الخمس المتبقية نوابها غير مستوفين للشروط.

وأكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، في تصريحات صحفية ، على صحة تزكية المجلس لعبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، وذلك بناءاً على ترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة.

وأشار عبد الناصر إلى أن اتفاق بوزنيقة، نص على ترك البت في منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام للمؤسسة القضائية لاختيار من يتولاهما.

وكان عبدالله أبورزيزة، قام أمس بآداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح رئيسا للمحكمة العليا.