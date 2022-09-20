اللافي وأبو جناح يبحثان تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، أبرز الصعوبات التي تواجه تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية والسبل الكفيلة بوضع الحلول الناجعة لها

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي وأبوجناح بحثا خلال لقائهما بديوان المجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء، بعض الملفات المتعلقة بقطاع الصحة وسبل دعم وتطوير أداء المؤسسات الصحية في البلاد.

وناقش اللقاء أهمية وضع خطة وطنية صحية، يمكن الاعتماد عليها في عملية تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة ومرافق الرعاية الصحية الأولية في كل انحاء البلاد، ولاسيما بمناطق الجنوب.

وأثنى النائب بالمجلس الرئاسي، على جهود الوزير من أجل تطوير القطاع الصحي والعمل على متابعة احتياجات المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية والوحدات الصحية.