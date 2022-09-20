اللافي يستعرض مع سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي سير العمل في الاتحادية 

العنوان – طرابلس

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الإثنين مع سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، جلال العاشي، سير العمل في الاتحادية.

وناقش اللافي والعاشي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي آخر المستجدات السياسية على الساحتين الليبية والأوربية.

وتطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأوربي في دعم الاستقرار في ليبيا، والتعاون في عدد من المجالات.

وبحث الجانبان التنسيق نحو توحيد الرؤى في مواجهة التحديات المختلفة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والتي أهمها التحديات الإنسانية، والأمنية المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.