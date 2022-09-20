النفط الليبي يُحقق 1.189 مليون برميل خام خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ 1.189 مليون برميل خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة في بيان أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل.

وشهد قطاع النفط في ليبيا منذ 17 أبريل الماضي، موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية بسبب اضطرابات في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، وحاليًا عادت الكثير من الحقول للعمل مجددًا.

والشهر الماضي، خلص مسح لوكالة “رويترز” إلى أن الإنتاج في ليبيا، أحد الأعضاء المعفيين من اتفاقيات إنتاج أوبك، سجل أكبر زيادة بواقع 400 ألف برميل يوميا مع تعافي الإنتاج في نهاية يوليو من الاضطرابات.

وفي أواخر يوليو الماضي، استأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حينها، أنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وبلغت إيرادات النفط الليبية في الأشهر السبعة الأولى من 2022 نحو 56.1 مليار دينار (حوالي 11.54 مليار دولار)، بحسب بيان سابق من البنك المركزي الليبي.

وكانت ليبيا قد حققت إيرادات نفطية قياسية تجاوزت 103 مليارات دينار (21 مليار دولار) العام الماضي.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، وحتى نهاية عام 2020، كانت ليبيا تمتلك 48.4 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وفق بيانات بي بي، ما يعادل حصة قدرها 4.1 بالمئة من احتياطي منظمة الدول المصدّرة للنفط.

وتشغل ليبيا بذلك المرتبة السابعة في قائمة أكبر الدول في منظمة أوبك من ناحية الاحتياطي النفطي، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك.

ووصل إنتاج النفط الليبي إلى مستوى 1.557 مليون برميل يوميًا في عام 2009، لكنه انخفض بشكل حاد إلى 462 ألف برميل يوميًا عام 2011، وهو ما تُرجم إلى انكماش اقتصادي بنحو 66.7 بالمئة في العام ذاته، قبل أن يتعافى في السنوات اللاحقة. ومنذ عام 2017، اتبع إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجاهًا صعوديًا، إذ زاد من 811 ألف برميل يوميًا إلى 951 ألف برميل في العام التالي له، قبل أن يسجّل 1.097 مليون برميل يوميًا في عام 2019.