وزير الشؤون الاجتماعية تتابع ملف نازحي تاورغاء

أخبار ليبيا 24

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، رفقة رئيس المجلس التسييري تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك؛ ملف نازحي تاورغاء والمناطق المُجاورة لها.

الوزيرة أوضحت بدورها الخطوات التي تنتهجها الحكومة للتخفيف من معاناة نازحي تاورغاء، حيث قرر مجلس الوزراء صرف بدل إيجار لنازحي مخيمات طرابلس، إضافة إلى استكمال الإجراءات التي بدأها فريق الدعم النفسي والاجتماعي وإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة.

كما تباحث الطرفان حول آلية عودة نازحي تاورغاء إلى المدينة والخطوات التي قامت بها الحكومة لتأهيل المدينة وإعادة إحياء مرافقها، إضافة للتطرق إلى دور الشؤون الاجتماعية ومساهمتها في عملية المصالحة الوطنية.

إلى جانب مناقشة خطط الإهتمام بشريحة ذري الإعاقة والمرأه، وإمكانية إعادة إحياء الصناعات التقليدية وإدماج أسر النازحين والعائدين إلى المدينة في برنامج الأسر المنتجة، بحسب ما ورد في بيان الوزارة.