المنقوش تناقش العلاقات الاستراتيجية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، أن الوزيرة نجلاء المنقوش، ناقشت العلاقات الاستراتيجية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بباربرا آي ليف مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على هامش أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “ناقش اللقاء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا؛ مجددة دعم ومساندة أمريكا للموقف الدولي الداعم للانتخابات الوطنية كحل وحيد للأزمة السياسية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي”.