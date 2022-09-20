بموجب اتفاقية تبادل السجناء.. ليبيا تتسلم آخر رعاياها في أوكرانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

تسلمت حكومة الوحدة الوطنية آخر رعاياها المتواجدين في أوكرانيا وهو سجين ليبي جرى تسلمه بموجب اتفاقية تبادل السجناء الموقغة مع الحكومة الأوكرانية.

وجرى اليوم الثلاثاء تسلم السجين الليبي ‏”حاتم حميدة باكير” من الحدود الأوكرانية البولندية ‏وفق اتفاقية تبادل المساجين ‏الموقعة مع الحكومة ‏الأوكرانية، وهو آخر المواطنين ‏الليبيين المتواجدين في ‏أوكرانيا، وتم التوجه به للدولة الليبية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وكلف رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ‏‏‏عبدالحميد الدبيبة وكيل وزارة الداخلية للشؤون ‏العامة ‏لواء محمود سعيد بمهمة استلام السجين ‏الليبي بأوكرانيا.‏

يشار إلى أن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الليبية ‏برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة قامت خلال ‏الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء الجالية الليبية ‏المتواجدة بأوكرانيا بعد جملة من المفاوضات مع السلطات ‏‏الأوكرانية في شهر مارس ‏الماضي بمشاركة القائم ‏بأعمال ‏السفارة الليبية هناك، وتم ترحيل ‏الجالية الليبية بالكامل ‏وإعادتهم إلى ليبيا.‏