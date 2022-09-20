بموجب اتفاقية تبادل السجناء.. ليبيا تتسلم آخر رعاياها في أوكرانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
20 September, 2022
تسلمت حكومة الوحدة الوطنية آخر رعاياها المتواجدين في أوكرانيا وهو سجين ليبي جرى تسلمه بموجب اتفاقية تبادل السجناء الموقغة مع الحكومة الأوكرانية.
وجرى اليوم الثلاثاء تسلم السجين الليبي ”حاتم حميدة باكير” من الحدود الأوكرانية البولندية وفق اتفاقية تبادل المساجين الموقعة مع الحكومة الأوكرانية، وهو آخر المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا، وتم التوجه به للدولة الليبية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
وكلف رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد بمهمة استلام السجين الليبي بأوكرانيا.
يشار إلى أن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الليبية برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة قامت خلال الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا بعد جملة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية في شهر مارس الماضي بمشاركة القائم بأعمال السفارة الليبية هناك، وتم ترحيل الجالية الليبية بالكامل وإعادتهم إلى ليبيا.
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