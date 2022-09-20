أمن بنغازي: شرطة القوارشة تضبط سودانيًا سرق مبلغًا ماليًا من ورشة يعمل بها 

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة القوارشة ضبط شخص سوداني الجنسية قام بسرقة مبلغ وقدره 8.000 آلاف دينار من خزنة ورشة كان يعمل فيه.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى في مركز شرطة القوارشة ضد مجهول قام بتحطيم الخزنة الخاصة به وسرقة مبلغ مالي وقدره 8000 دينار من داخل ورشته بمنطقة القوارشة.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن رئيس مركز شرطة القوارشة عميد فيصل هويدي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعل.

وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات توجهوا لمعاينة مكان الواقعة وعند وصولهم تم الاشتباه بأحد العاملين بالورشة سوداني الجنسية وبدت على وجهه ملامح الارتباك والخوف وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأفادت مديرية الأمن أنه بالاستدلال معه اعترف بسرقته للمبلغ من خزنة الورشة ودفنه للمبلغ بالقرب منها وتم خروج أعضاء التحريات وبرفقتهم الشخص المطلوب وتم استخراج المبلغ كاملاً.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة